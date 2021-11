Eiskunstläuferin Sophia Schaller zeigte in Graz auf

Mit einer starken Kür hat sich die Salzburger Eiskunstläuferin Sophia Schaller am Samstag den achten Platz beim hochkarätig besetzten ISU-Challenger-Bewerb in Graz gesichert. "In einem Weltklassebewerb in den Top 10 zu landen ist sehr stark - und das, obwohl Sophia immer noch nicht ganz gezeigt hat, was sie kann", sagt die Präsidentin des Salzburger Eiskunstlaufverbands, Carmen Kiefer. Schaller, die mit 152,01 Punkten unter 34 Teilnehmerinnen aus 21 Nationen beste Österreicherin wurde, war nach dem Kurzprogramm am Freitag noch auf dem 15. Rang gelegen. "Da hat sie einen teuren Fehler gemacht", erklärt Kiefer. Deshalb wird die 21-jährige Salzburgerin, die dank fünf Dreifachsprüngen die siebtbeste Kür zeigte, vor der österreichischen Meisterschaft auch den internationalen Bewerb im slowenischen Celje bestreiten. "Sophia braucht in Hinblick auf die EM und WM noch ein fehlerfreies Kurzprogramm", sagt Kiefer.

Salzburgs Nachwuchs holte in Graz zwei Bronzemedaillen: Die zehnjährige Clara Fötschl (Basic Novices) erreichte 24,56 Punkte, Florina Viehhauser (Intermediate Novices) 31,82 Punkte.