"Skating for Ukraine" brachte 4000 Euro für SOS-Kinderdörfer ein.

Zugunsten der Ukraine fand am Sonntag ein Schaulaufen im Volksgarten statt. Neben den ukrainischen Eistanz-Juniorenmeistern Iryna Pidgaina und Artem Koval zeigte auch Olympiateilnehmerin Olga Mikutina, die mit zwölf Jahren aus Charkiw nach Österreich gekommen war, ein emotionsgeladenes Showprogramm. Der Reinerlös von 4000 Euro geht an SOS-Kinderdörfer in der Ukraine.