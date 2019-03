Mit Platz zehn hat das Salzburger Eiskunstlauf-Paar Miriam Ziegler und Severin Kiefer in Japan das beste österreichische WM-Ergebnis seit 21 Jahren erreicht.

Das österreichische Paarlauf-Duo Miriam Ziegler/Severin Kiefer hat bei den Weltmeisterschaften der Eiskunstläufer in Saitama in Japan sein Top-Ten-Ziel erreicht. Die beiden verbesserten sich am Donnerstag in der Kür vom elften Platz nach dem Kurzprogramm auf Endposition zehn, wobei ihnen dafür die elftbeste Kürleistung reichte. Es siegten die Chinesen Sui Wenjing/Han Cong.

Rang zehn ist das beste österreichische WM-Ergebnis seit 21 Jahren. 1997 hatte Julia Lautowa im Einzel der Damen in Lausanne Platz acht erreicht. Ein Top-Ten-Paarlauf-Ergebnis auf WM-Ebene liegt noch um einiges länger zurück, 1965 schafften das Gerlinde Schönbauer und Wilhelm Bietak in Colorado Springs.

"Diese WM-Platzierung ist ein schöner Saison-Abschluss für uns. Wir freuen uns riesig über diesen Erfolg, der uns zeigt, dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden", sagt Ziegler. "Auch wenn wir nicht ganz fehlerfrei durch unsere Kür gekommen sind, so haben wir doch von der ersten bis zur letzten Sekunde gekämpft", ergänzt Kiefer.

Ziegler/Kiefer hatten bisher Rang 14 vom Vorjahr als ihr bestes WM-Ergebnis stehen. Mit 178,66 Punkten blieben sie nun knapp 8,5 Punkte unter ihrer Bestmarke, aufgestellt am 17. November des Vorjahrs beim Rostelecom Cup in Moskau. Allerdings wurden der Salzburger und die Burgenländerin gut zwei Wochen danach mental aus der Bahn geworfen, als mit dem Franzosen Jean-François Ballester einer ihrer Trainer einem Herzinfarkt erlag.

Der 28-jährige Kiefer und die seit Dienstag 25-jährige Ziegler beendeten die Konkurrenz als sechstbestes europäisches Paar, womit sie nun vor dem anstehenden Heim-Event auch einen guten Gradmesser auf kontinentaler Ebene haben. Denn die nächste EM findet ab 20. Jänner 2020 in Graz statt.

