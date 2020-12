Paarläufer Severin Kiefer und Miriam Ziegler vor ihrem sechsten Titel. Auch bei den Damen soll in Linz wieder eine Salzburgerin ganz oben stehen.

Österreichs beste Eiskunstläufer trotzen bis Samstag in der Linzer Eisarena den Beschwernissen der Coronapandemie. Dank eines ausgeklügelten Präventionskonzepts mit Maskenpflicht in der gesamten Halle, strengen Abstandsregeln und dem Verzicht auf Publikum können sie zum Jahresende doch noch um die heimischen Meistertitel kämpfen. Ob die Sieger dann auch zur Europameisterschaft Ende Jänner in Zagreb reisen, will der Verband erst kurzfristig nach Einschätzung der allgemeinen Coronalage in Europa und vor allem der speziellen Rahmenbedingungen im Gastgeberland Kroatien entscheiden.

Kiefer/Ziegler zeigen neues Programm

Ohne Konkurrenz sind bei den österreichischen Titelkämpfen einmal mehr Severin Kiefer und Miriam Ziegler. Der Salzburger und die Burgenländerin präsentieren in Linz ihr neues Programm, an dem sie zuletzt fleißig in der Eisarena im Volksgarten gefeilt haben. Der sechste Titel für die zweifachen Olympiateilnehmer ist dabei reine Formsache.

Zwei Salzburgerinnen jagen Mikutina

Mehr Spannung verspricht da schon die Damenkonkurrenz, in der gleich vier Läuferinnen auf Gold hoffen. Als Titelverteidigerin ist Olga Mikutina aus Vorarlberg heuer die große Gejagte. Die 17-Jährige hat Österreich im Jänner bei der Heim-EM in Graz vertreten und wird alles daran setzen, wieder ganz oben auf dem Treppchen zu stehen. Das will auch Lara Roth. Die 21-jährige Salzburgerin ist vergangenes Jahr nach zwei Titeln in Folge entthront worden. Dabei hatte Roth als Vierte überraschend sogar das Podest verfehlt. Erstmals ganz oben will Sophia Schaller stehen, musste sich die 20-jährige Salzburgerin bei den letzten beiden Titelkämpfen doch jeweils mit Silber begnügen. Die vierte Goldkandidatin ist Natalie Klotz. Die 23-Jährige aus Innsbruck hatte den Titel vor zwei Jahren schon einmal fast in der Tasche und wurde danach von einer längeren Verletzungspause zurückgeworfen.

Zweikampf um Herren-Gold

Bei den Herren wird ein Duell um den Titel erwartet. Favorit ist der 27-jährige Tiroler Vorjahressieger Maurizio Zandron, der Österreich zuletzt bei der EM in Graz vertreten hat. Sein größter Herausforderer ist der 18-jährige Wiener Luc Maierhofer, der bei den Titelkämpfen vor einem Jahr noch wegen einer Knöchelverletzung passen musste.

Die Titelkämpfe im Livestream

