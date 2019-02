Sophia Schaller hat beim Challenge Cup in Den Haag die Qualifikationsnorm um zwei Hundertstelpunkte geknackt. Miriam Ziegler und Severin Kiefer wärmten sich mit einem zweiten Platz für die Weltmeisterschaften in Japan auf.

Die absolut letzte Chance, sich für die Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften in Japan zu qualifizieren, hat die 18-jährige SSM-Schülerin Sophia Schaller am Sonntag beim Challenge Cup in Den Haag genutzt. Nachdem ihre Salzburger Kollegin Lara Roth und die Wienerin Alisa Stomakhina das Limit im Kurzprogramm bereits am Vortag knapp verpasst hatten, sicherte sich Schaller mit einer starken Leistung in der Kür noch ihr WM-Ticket.

Anzeige



Die Salzburgerin machte es allerdings ziemlich spannend. Nach einem schönen Dreifachrittberger zeigte sie den geplanten Dreifachtoeloop nur doppelt. Damit durfte sie sich keinen Fehler mehr erlauben. Mit zwei Doppelaxel, einem Dreifachtoeloop und zwei Dreifachsalchows sowie Pirouetten und Schritten auf höchstem Level übertraf sie letztlich die geforderten 49 Punkte im technischen Wert um lediglich zwei Hundertstel. Da sie zuvor das Kurzprogramm verpatzt hatte, reichte die siebtbeste Kür in Den Haag nur zum zehnten Gesamtrang. Roth verbesserte sich durch ihre gute Kür auf Rang acht, Stomakhina musste sich mit Platz 15 begnügen.

Severin Kiefer und Miriam Ziegler hatten ihr WM-Ticket bereits vor dem Challenge Cup in der Tasche. Der Salzburger und seine burgenländische Partnerin zeigten in Den Haag zwei beinahe fehlerfreie Programme und landeten mit 184,62 Punkten auf Platz zwei. Auf die siegreichen Deutschen Minerva Hase und Nolan Segert fehlten letztlich nur 0,76 Zähler.



Quelle: SN