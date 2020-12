Sophia Schaller musste sich bei der Eiskunstlauf-ÖM in Linz erneut mit Silber zufrieden geben.

Severin Kiefer und Miriam Ziegler haben sich bei der Eiskunstlauf-ÖM in Linz ihren sechsten Titel im Paarlauf gesichert. Der Salzburger und seine burgenländische Partnerin zeigten ein perfektes Kurzprogramm und kamen trotz Fehlern in der Kür auf insgesamt 183,15 Punkte. Im Damenbewerb musste sich die Salzburgerin Sophia Schaller nur Titelverteidigerin Olga Mikutina geschlagen geben und holte zum dritten Mal Silber. Ihren ersten Titel bejubelte hingegen Flora Schaller im Jugendbewerb. In der Schülerklasse gewann das Salzburger Synchron Team Mini Mozart mit 21,43 Punkten Bronze.



