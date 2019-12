Der Salzburger Eiskunstläuferin fehlte nicht viel zum ersten Titel. Ihrer Favoritenrolle gerecht wurden derweil Österreichs Paradepaar Severin Kiefer und Miriam Ziegler sowie das konkurrenzlose Synchronteam Sweet Mozart, das nun für die Weltmeisterschaft buchen kann.

Trotz starker Leistung und sehr guten 165,24 Punkten sollte es für die Salzburger Eiskunstläuferin Sophia Schaller am Samstag in Klagenfurt nicht zum erhofften Staatsmeistertitel reichen. Die 19-Jährige, die nach dem Kurzprogramm am Freitag knapp vor den beiden 16-jährigen Favoritinnen Olga Mikutina und Stefanie Pesendorfer geführt hatte, überzeugte nach einem Fehler zu Beginn der Kür auch tags darauf, wurde von Mikutina (171,65 Punkte) aber noch überholt.

Nach den Rängen drei und zwei landete Schaller damit zum dritten Mal in Folge auf dem Podest der Elite-Staatsmeisterschaften. Landsfrau Lara Roth (20), die zuletzt zweimal triumphiert hatte, wurde Vierte. Die dritte Salzburger Teilnehmerin, die gebürtige Finnin Nelma Hede (21), belegte den sechsten Platz.

Über den Staatsmeistertitel jubelten indes der Salzburger Severin Kiefer und seine Partnerin Miriam Ziegler, die sich erstmals bei einer nationalen Meisterschaft gegen ein konkurrierendes Paar durchsetzen mussten. Die EM-Starter kamen auf 188,44 Punkte und verwiesen Livio Mayr und Olivia Boys-Eddy (120,99 Zähler) klar auf den zweiten Platz.

Konkurrenzlos zum Sieg lief derweil das Salzburger Synchronteam Sweet Mozart. Mit 108,09 Punkten glückte die souveräne Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Lake Placid (USA). Das freut neben den Athletinnen vor allem die Salzburger Landesverbandspräsidentin Carmen Kiefer, die im Vorfeld erklärt hatte: "Es wäre hilfreich, wenn sie sich gleich bei der ersten Gelegenheit qualifizieren, denn dann können wir die Flüge früh buchen."

