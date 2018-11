Eislaufpaar verpasste nur knapp das Podest

Mit Platz vier in Helsinki haben Miriam Ziegler und Severin Kiefer das beste Grand-Prix-Ergebnis der österreichischen Geschichte geschafft.

Das ausgiebige Sommertraining scheint sich bei Miriam Ziegler und Severin Kiefer bezahlt gemacht zu haben. Nachdem die beiden zuvor schon mit einem Sieg beim "Ice Star" in Minsk aufgezeigt hatten, verpassten sie am Wochenende beim Grand Prix in Helsinki nur knapp den Sprung aufs Podest. Aber auch Platz vier war eine historische Leistung.

"Auf der einen Seite freuen wir uns natürlich darüber, das bislang beste Ergebnis für Österreich bei einem Grand Prix geholt zu haben", erläutert Ziegler: "Andererseits wissen wir, dass wir Fehler gemacht haben, die sonst nicht passieren. Da ist also noch Platz nach oben." Schon nach dem Kurzprogramm waren die Burgenländerin und ihr Salzburger Partner auf Rang vier gelegen. Die 1,11 Punkte Rückstand auf die drittplatzierten Russen Pawliuschenko/Chodykin wollten die beiden dann in der Kür wettmachen. Dort sah es für Ziegler/Kiefer auch lange gut aus. Die Dreifachwürfe Salchow und Flip glückten ebenso wie die Sprung-Kombination. Doch dann passierten beim Dreifach-Salchow als Einzelsprung und bei der letzten Hebung Fehler, die wertvolle Punkte kosteten. So hieß es statt Angriff aufs Podest Zittern um Platz vier. Letztlich hielten sich die Österreicher um 0,57 Punkte vor den fünftplatzierten Nordkoreanern Ryom/Kim. Zum Sprung aufs Stockerl fehlten schließlich mehr als zehn Punkte.

"Grundsätzlich kommen unsere beiden neuen Programme bei den Preisrichtern und beim Publikum sehr gut an", freut sich Kiefer, der allerdings auch erste Änderungen ins Auge fasst. "Bei der Hebung werden wir nun den Aufgang ändern, damit wir dieses Element beim nächsten Mal fehlerlos zeigen können." Dafür haben die beiden nun zwei Wochen Zeit. Dann steht mit dem Rostelecom Cup in Moskau schon der nächste Grand Prix auf dem Programm. Dort wollen Ziegler/Kiefer ihre zuletzt in Minsk aufgestellte Punktebestleistung wieder weiter nach oben schrauben.