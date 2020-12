Salzburger Eisspeedway-Legende hat sich in Schweden auf die Titelkämpfe in Polen vorbereitet.

Ein Franky Zorn lässt sich auch von der allgegenwärtigen Coronakrise nicht so leicht einbremsen. Der heuer 50 gewordene Saalfeldner hat mehr als sein halbes Leben in der Eisspeedway-Szene verbracht und sich 2000 zum Vizeweltmeister sowie 2008 zum Europameister gekürt. Am Sonntag steht der Pinzgauer nun erneut bei einer EM am Start. Zur Vorbereitung auf die Titelkämpfe im polnischen Tomaszów Mazowiecki ist Zorn extra nach Schweden gereist, wo witterungsbedingt aber nur zwei Trainingstage möglich waren. "Motorisch war ich schon sehr zufrieden, aber die EM findet in einer überdachten Halle auf Kunsteis statt, da muss man sich so schnell wie möglich umstellen", meint Zorn. "Ziel ist jedenfalls ein Podestplatz."