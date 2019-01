Mit einem Materialaufwand wie noch nie startet der Saalfeldner an diesem Wochenende in Kasachstan in die Eisspeedway-WM-Serie.

Nach über zwanzig Jahren in der Eisspeedway-WM-Serie hat Franky Zorn genug von den Strapazen der überlangen Anreisen. Erstmals hat er zwei komplette und identische Ausrüstungen inklusive Transporter in Russland und in Skandinavien stationiert. Für die Zwischenaufenthalte zu Hause nimmt der Saalfeldner das Flugzeug.

Die Serie der insgesamt zehn WM-Läufe beginnt dieses Wochenende mit zwei Rennen in Almaty (Kasachstan). Den letzten Test gab es am vergangenen Wochenende in der russischen Superliga in Ufa. Rund 2200 km legten Zorn und seine Mechanikern dennoch auf dem Landweg zurück - was gegenüber den bisher üblich gewesenen 6400 km ab Salzburg doch eine wesentliche Erleichterung darstellt. "Wir sind gut angekommen", berichtete Zorn am Donnerstag.

Erstmals seit vielen Jahren schaffte Zorn nur mittels Wildcard die Qualifikation für die WM-Serie, was seinen Optimismus nicht beeinflusst. Zorn: "Dafür sie die Wildcards ja da. Wir haben viel probiert und sind im Lauf der Rennen immer besser geworden. Besonders freut mich, dass ich in Schweden alle Starts gewonnen habe".

Beim Eisspeedway wird bis zum Finale immer in Vierer-Gruppen losgefahren. Mit seinen Starts war Zorn in den vergangenen Jahren selten zufrieden. In Ufa gab es für Zorn bei minus zwanzig Grad einen Laufsieg und einen zweiten Platz.

Nach Almaty folgen die Grand-Prix-Wochenenden in Schardrinsk (Russland) und in Berlin. Für heimische Franky-Zorn-Fans sind die beiden Läufe am 16. und 17. März in Inzell im nahen Bayern ein Pflichttermin.