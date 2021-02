4200 km lange Anreise des Salzburgers soll nicht umsonst gewesen sein.

Franky Zorn lässt sich nicht so leicht entmutigen. Seit fast drei Jahrzehnten mischt der Saalfeldner voller Enthusiasmus in der internationalen Eisspeedway-Szene mit, auch wenn die russischen Fahrer den Salzburger Einzelkämpfer mehr als einmal in den entscheidenden Rennen mit grenzwertigen Teammanövern ausgebremst haben.

Trotz der harten bis unfairen Konkurrenz hat Zorn bereits mehrmals den Sprung aufs WM-Podest geschafft und noch immer nicht genug. So brach er am Donnerstag Richtung Russland auf, wo kommendes Wochenende das wohl einzige WM-Rennen der Saison stattfinden soll. Nachdem der für Anfang März geplante Grand Prix in Berlin endgültig gestrichen werden musste, ist die Vorfreude auf das zweitägige WM-Finale in Togliatti besonders groß. So ließ sich Zorn selbst von Gerüchten, auch diese Veranstaltung stünde kurz vor der Absage, nicht beeindrucken und nahm die 4200 km lange Anreise in Angriff. "Ich bin optimistisch, dass die WM auch wirklich stattfindet", erklärt der Saalfeldner.

Auf Nummer sicher zu gehen und einfach zu Hause zu bleiben war für Zorn ohnehin keine Option, hat er sich doch seit der EM Mitte Dezember intensiv auf den Saisonhöhepunkt vorbereitet. Zuletzt verbrachte er mehrere Tage in Schweden, wo er erst auf einem See und dann im Eisspeedway-Stadion von Övik testete und trainierte. "Vor allem beim Motor haben wir dort einen Riesenschritt gemacht, ich bin bereit zum Angriff", betont Zorn.