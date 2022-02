Eisstock-WM: Fuchs mit Blech, Wildhölzl Siebter

Salzburger Eisstockschützen verpassten nach Silbermedaillen im Team Einzel-Edelmetall.

Zielschütze Thomas Fuchs, der nach der Vorrunde Sechster gewesen war, beendete den Einzelwettbewerb der Weltmeisterschaft der Eisstockschützen in Ritten am Samstag auf dem vierten Rang. Der Ex-Weltmeister aus Abersee verbesserte sich in den Finaldurchgängen mit Runden von 183 und 179. Mit 695 Punkten musste er sich dem deutschen Sieger Stefan Thurner (717) und den Österreichern Mario Weingartmann (715) und Kevin Kronewetter (705) geschlagen geben. Im Teambewerb holte Fuchs mit seinen Landsleuten die Silbermedaille.

SN/GEPA pictures Thomas Fuchs mit seinen Teamkollegen Mario Weingartmann, Kevin Kronewetter und Franz Roth (v.l.).

Wildhölzl wurde Siebter im Weitenbewerb

Der Mittersiller Weitschütze Manuel Wildhölzl hat am Samstagabend ebenfalls einen Einzel-Podestplatz verpasst. Nach Rang sieben in der Vorrunde und Silber in der Teamwertung konnte er sich im Finale nicht steigern. Mit 120,72 Metern war der Pinzgauer viertbester Österreicher, alle drei Medaillen gingen nach Deutschland. Über 15 Meter fehlten dem siebtplatzierten Wildhölzl auf Bronze.

SN/GEPA pictures Manuel Wildhölzl wurde Siebter des Weitenbewerbs.

Haigermoos gewann in Salzburg ÖM-Bronze

In Salzburg wurden indes österreichische Mannschaftsspiel-Meister gekürt. Während die Salzburger U19-Damen den fünften und letzten Platz belegten, sicherte sich der UEV Haigermoos um Georg Friedl, Franz Weilbuchner, Johann Sommerauer, Josef Rusch und Wilhelm Gucek den dritten Platz der Seniorenklasse Ü50. Zederhaus hatte die Platzierungsspiele als Fünfter der Gruppe B verpasst.