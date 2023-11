Elena Dengg bei EM in Runde eins ausgeschieden

Lungauerin verlor Auftaktkampf gegen Rumänin mit Ippon. Zwei Salzburger legen am Sonntag los.

Als Einzige des Salzburger Trios ist Elena Dengg bei der Judo-EM in Montpellier (Frankreich) bereits am Samstag auf der Matte gestanden. Leider dauerte der Auftritt der 19-jährigen Mariapfarrerin nur knapp vier Minuten. Zwar werte sich die durch eine Knieverletzung gehandicapte Salzburgerin in ihrem Erstrundenduell mit Serafima Moscalou tapfer. Schließlich musste sie sich der Rumänin aber mit Ippon geschlagen geben.

Auf ihre beiden Bischofshofner Clubkollegen Maria Höllwart und Thomas Scharfetter warten am Sonntag ebenfalls schwere Auftaktgegner. Die 24-jährige Polizeisportlerin trifft gleich auf Titelverteidigerin Romane Dicko aus Frankreich. Auch Thomas Scharfetter hätte es bei der Auslosung besser erwischen können. Mit Daniel Nieto Trinidad hat sich der 22-Jährige im laufenden Jahr bereits vier Mal gemessen. Zwei Mal hatte der Spanier das bessere Ende für sich, zwei Mal siegte Scharfetter.