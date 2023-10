Elena Dengg gewinnt bei Junioren-WM Bronzemedaille

19-Jährige aus Mariapfarr schaffte auch in Portugal den Sprung aufs Stockerl. Verkühlung und Knieverletzung konnten Lungauerin nicht stoppen.

Internationale Großereignisse scheinen Elena Dengg einfach zu liegen. Mit EYOF-Silber, EM-Silber und EM-Bronze hatte die 19-Jährige aus Mariapfarr schon drei Medaillen auf Junioren-Niveau geholt, bevor sie am Freitag bei der Unter-21-WM in Odivelas (POR) auf die Matte stieg. Und erneut strahlte Dengg am Ende vom Siegespodest. Ihre einzige Niederlage musste sie im Halbfinale (bis 70 kg) gegen die spätere Siegerin Mayu Honda aus Japan einstecken. Im kleinen Finale setzte sie sich gegen die Schweizerin April Lynn Fohouo im Golden Score durch und holte damit Bronze.

"Große Willensleistung"

"Elena war mit einer starken Verkühlung gehandicapt, auch das Knie ist wegen einer Seitenbandverletzung nicht bei 100 Prozent. Aber mit einer großen Willensleistung hat sie sich zu einer Medaille gekämpft, das war beeindruckend", lobte ÖJV-Junioren-Headcoach Béla Riesz. Dengg selbst zeigte sich überglücklich. "Meine erste Junioren-WM-Medaille war das große Ziel. Letztes Jahr bin ich in Runde 3 ausgeschieden. Natürlich war ich nicht ganz fit, aber als Judoka, der Erfolg haben will, musst du mit solchen Situationen klarkommen. Sonst wäre wahrscheinlich noch mehr möglich gewesen", erklärte die 19-Jährige.

Japanerin nicht unschlagbar

Dafür hätte sie im Halbfinale Studenten-Weltmeisterin Honda bezwingen müssen. Nach hartem Kampf setzte sich die Japanerin zwar durch, doch Dengg meinte selbstbewusst: "Ich glaube nicht, dass sie unschlagbar ist. Es war mein erster Kampf gegen eine Japanerin. Dafür war er nicht schlecht, speziell, wenn man weiß, dass die Vorbereitung wegen der Knieprobleme nicht optimal verlaufen ist. Beim nächsten Mal kann ich vielleicht den Spieß umdrehen."