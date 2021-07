Emesz verpasste Überraschung in Anif

Jakob Aichhorn profitiert von der vorzeitigen Abreise des Topfavoriten. In der Anif-Qualifikation war nur ein Salzburger der Sensation nahe.

Einen Salzburger Sieg gab es in der Qualifikation des mit 111.000 Euro dotierten Tennisturniers in Anif am Sonntag nicht zu bejubeln. Ein Lokalmatador hat es dennoch in den Hauptbewerb geschafft: Jakob Aichhorn rutschte kampflos nach, weil nach der Nummer zwei des Turniers, dem Japaner Yoshihito Nishioka, auch Topfavorit Filip Krajinović kurzfristig abgesagt hatte. Der Weltranglisten-44. aus Serbien begründete die vorzeitige Abreise mit seiner Müdigkeit.

"Das ist eine Riesenchance, weil ich gegen einen Topgegner spielen darf und es bei einem Sieg richtig viele Punkte gäbe", sagt der 22-jährige Aichhorn, der am Samstag noch zum achten Saisonsieg des damit makellosen Zweitliga-Meisters Anif (6:3 in Waidhofen/Y.) beigetragen hatte. Bei seinem Debüt auf der ATP-Challenger-Tour trifft der Stadt-Salzburger am Dienstag auf einen der vier Qualifikanten - und ist wohl gegen jeden Außenseiter. "Trotzdem ist etwas möglich."

Wie schwer der Weg in den Hauptbewerb ist, zeigte sich am Sonntag eindrucksvoll: Nur Benedikt Emesz, der erst durch den Rückzug von Krajinović in der Qualifikation antreten durfte, kam dem Einzug in die zweite Quali-Runde nahe. Der 19-Jährige, der für Radstadt in der 1. Bundesliga spielt, zwang den erfahrenen Russen Alexey Vatutin, den die ATP an 317. Stelle führt, über die volle Distanz. Nach einem harten Kampf und einigen vergebenen Chancen verlor der Salzburger aber 4:6, 6:4 und 1:6.

Von der Überraschung beim ersten Antritt auf Challenger-Ebene war Lukas Neumayer deutlich weiter entfernt. Der 18-Jährige aus Radstadt unterlag dem um ein Jahr älteren Jiří Lehečka in der ersten Qualifikationsrunde mit 3:6, 2:6. Die tschechische Nummer 267 der Welt nahm dem Pongauer in beiden Sätzen früh den Aufschlag ab. "Mein Gegner hatte einen guten Tag, ich leider nicht. Er hat nicht viel zugelassen", erklärte Neumayer.

Mit Björn Nareyka schied zum Auftakt noch ein weiterer Radstadt-Spieler aus. Der Oberösterreicher war gegen den chilenischen Davis-Cup-Spieler Nicolás Jarry chancenlos und verlor 1:6, 1:6.

Am Montag (nicht vor 18 Uhr) startet mit Dennis Novak gegen den Slowenen Blaž Rola die heimische Titelhoffnung ins Turnier.