Emotionale Rückkehr nach Monaco für Lechner Racing

Der Salzburger Rennstall feiert in Monaco den Saisonstart im Porsche Supercup.

Nicht nur die Formel-1-Boliden brausen dieser Tage durch die engen Straßen Monacos. Auch der Porsche Supercup findet am Motorsport-Wochenende im Fürstentum statt. Die langjährige Rahmenserie der Formel 1 startet an der Côte d'Azur in die neue Saison. Mit dem Salzburger Rennstall Lechner Racing ist auch der Gewinner der Teamwertung in der vergangenen Saison wieder Teil der Rennserie. Die Rückkehr an die Strecke in Monte-Carlo - im Vorjahr konnte wegen der Coronapandemie kein Rennen veranstaltet werden - erweckt vor allem bei ...