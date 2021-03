Ende einer großen Karriere: Berni Gruber tritt zurück

Nach zahlreichen Medaillen bei Großereignissen und 18 Jahren im Weltcup ist es jetzt fix. Bernhard Gruber, erfolgreichster ÖSV-Kombinierer, gab am Sonntag seinen Rücktritt bekannt.

Exakt zwei Jahre nach seiner letzten Einzelmedaille hat der nordische Kombinierer Bernhard Gruber am vergangenen Sonntag in Oberstdorf sein Karriereende bekannt gegeben. Der 38-jährige Bad Hofgasteiner hatte sich vor rund einem Jahr wegen Herzproblemen einem Eingriff unterzogen, nach einem Comeback am 23. Jänner dieses Jahres in Lahti mussten ihm aufgrund einer neuerlichen Herzkranzgefäßverengung erneut zwei Stents eingesetzt werden. "Ich möchte meinen offiziellen Rücktritt, mein Karriereende bekannt geben, aufgrund des Vorfalls in Lahti", so Gruber, der aufgrund von Gesprächen mit seinen ...