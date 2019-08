Der Salzburger Hard-Enduro-Pilot verpasste in Rumänien als Zwölfter nur knapp den Sprung unter die Top 10.

Nach fünf Tagen voller Strapazen kam Michael Walkner am Samstag überglücklich im Ziel an. "Dass ich mit den besten Hard-Enduro-Fahrern der Welt mithalten konnte, übertrifft selbst meine Erwartungen", freute sich der 21-jährige Gaißauer, der als Zwölfter der Goldklasse nicht nur der beste Österreicher im Feld war, sondern auch sein bislang bestes Ergebnis in der World Enduro Super Serie WESS einfuhr.

Nach einem Prolog mitten in der Altstadt von Sibiu, bei dem es zwölf spektakuläre Hindernisse zu bewältigen galt, standen bei den Romaniacs vier kräftezehrende Offroad-Tage in den Karpaten auf dem Programm. "Vor allem meine Fitness und das Zusammenspiel von Maschine und Körper haben mir geholfen, die langen Alleinfahrten zu bewältigen", erklärte Walkner zufrieden. Zum Abschluss hieß es dann noch einmal, alles aus sich und der Maschine herauszuholen. "Das war der härteste Tag, den ich je erlebt habe. Mehrere fast nicht fahrbare Steilhänge, extrem rutschige Abfahrten und Dauerregen haben mich auf meiner siebeneinhalbstündigen Alleinfahrt begleitet. Aber noch einmal als Tages-Elfter zu finishen, das hat wieder alle Strapazen aufgehoben", meinte Walkner. Vergangenes Jahr war er übrigens noch in Silberklasse an den Start gegangen und hatte damals als Zweiter nur knapp den Sieg verpasst.