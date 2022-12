Austria Salzburg in Untersbergarena? Stadtpolitik und SV Grödig kommen sich näher

Seit Längerem ist die Salzburgs Stadtpolitik bestrebt das Stadion des Fußball-Regionalligisten Grödig auch für andere Veranstaltungen und Sportvereine zugänglich zu machen - etwa für Austria Salzburg.

Am Mittwoch fand im Büro von Sportlandesrat Stefan Schnöll (ÖVP) das erste Gespräch zwischen Verantwortlichen des Clubs und Salzburgs Vizebürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ) statt. Beide Seiten sind an einer Lösung interessiert und treffen sich im Jänner erneut.

Bereits vor einigen Monaten hat die Stadt Salzburg Interesse an einer Nutzung des Stadions in Grödig bekundet. Weil der FC Liefering vor Kurzem bekanntgab, dass er in Zukunft seine Heimspiele nicht mehr am Fuße des Untersbergs austragen wird, gibt es nun ...