Enttäuschte WM-Segler: "Wir müssen an unseren Starts arbeiten"

Salzburger 49er-Duo will nach der WM von den stärksten Booten lernen.

Mit großen Hoffnungen sind Keanu Prettner und Jakob Flachberger in die Segel-Weltmeisterschaft vor Den Haag (NED) gestartet. Das 49er-Duo vom UYC Wolfgangsee verpasste allerdings den anvisierten Sprung in die Goldflotte und musste sich letztlich mit Platz 33 zufriedengeben.

"Mit unserer Leistung sind wir nicht zufrieden. Wir haben uns hier viel mehr erwartet, denn die Bedingungen sind eigentlich gut gewesen", erläutert Prettner. Vier Top-10-Plätze in der Qualifikation reichten den beiden nicht, um mit den Besten um die Medaillen zu fahren. Als 29. segelten sie die WM in der Silberflotte zu Ende.

"Unser größtes Problem waren die Starts. Da sind wir meist recht schnell hinten dran gewesen und konnten die Topteams nicht mehr einholen", berichtet Prettner. Dabei hatte das Salzburger Duo im Vorfeld daran gearbeitet, die Starts zu verbessern. "Zwischenzeitlich hat es auch schon ganz gut funktioniert. Aber zuletzt haben wir uns mehr auf unser Setup konzentriert."

An der Schwäche auf den ersten Metern wollen die beiden Wolfgangseer nun wieder arbeiten. "Wir haben uns schon mit den Trainern zusammengesetzt und ein paar starke Boote studiert, um uns abzuschauen, wie die das machen. Daran werden wir intensiv arbeiten", betont Prettner.

Völlig unzufrieden war der Steuermann des Teams mit der Performance dennoch nicht. "Ein, zwei gute Rennen waren schon dabei. Der Speed war eigentlich okay. Da haben wir gesehen, dass wir mithalten können. Und wenn wir am zweiten Tag nicht den Materialschaden gehabt hätten, wäre sich die Goldflotte vielleicht sogar ausgegangen." Das nächste große Ziel ist die EM in Portugal. "Da wollen wir wieder angreifen."