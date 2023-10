Erfolgreicher Wiederaufbau der Jugendarbeit

Vor etwa sechs Jahren hat der FC Annaberg-Lungötz die Nachwuchsarbeit erfolgreich neu gestartet

Auf den ersten Blick schaut es nach wenig Nachwuchsarbeit aus, wenn man sieht, dass der FC Annaberg-Lungötz neben der Kampfmannschaft und der dazugehörenden Reserve nur vier Nachwuchsteams hat. Ein zweiter Blick lohnt sich. "Vor etwa sechs Jahren habe ich mit einem Kollegen die Nachwuchsarbeit neu aufgebaut, nachdem sie bei uns in Vergessenheit geriet", erzählt Nachwuchsleiter Martin Schlager, der selbst bei der U8 als Trainer am Platz steht. Damals ist man mit einem Jahrgang gestartet, heute sind es bereits vier. Beginnend bei der U8, geht es bis zur U11. "Wir haben das Glück sehr geburtenstarker Jahrgänge, weswegen wir alle Altersklassen mit eigenen Kindern besetzen können", erzählt Schlager, der mit der Entwicklung sehr zufrieden ist. Er ist sich sicher, dass in den nächsten Jahren weitere Nachwuchsjahrgänge dazukommen. "Ab der U14 werden wir aber auch eine Spielgemeinschaft brauchen - wahrscheinlich mit St. Martin", sagt der Nachwuchsleiter und ergänzt: "mit diesem Alter werden andere Dinge interessanter. Unser Problem ist vor allem der Winter. 80 % unserer Spieler sind Kader-Skifahrer. Der Winter ist für uns eine tote Zeit."

Besonders stolz ist Schlager auf sein Damen-Team: "Gemeinsam mit Abtenau haben wir eine U10 Mädchen-Mannschaft, die voll in die Meisterschaft integriert ist. Das ist einzigartig in Salzburg."