Erneut Staatsmeister: Lukas Hollaus gewinnt Heimrennen in Zell am See

Der Pinzgauer Ex-Profi schwamm nicht nur stark, sondern lief nach dem Radrennen auch noch seinen jüngeren Konkurrenten - darunter auch Lukas Pertl - davon. Es ist dies der fünfte Staatsmeistertitel über die olympische Distanz für Hollaus.

Lukas Hollaus hat seinen Titel beim Heimrennen in Zell am See verteidigt. In seinem Geburtsort war der 36-jährige Ex-Profi über die olympische Distanz am Samstag nicht zu schlagen - es ist dies der zweite Staatsmeistertitel in diesem Jahr nach dem Duathlon-Sieg im Mai und der zehnte insgesamt. "Besser hätte es nicht laufen können. Das Schwimmen war unglaublich gut, keine Ahnung, wie das so gut funktioniert hat. Dass ich mit der Führungsgruppe aufs Rad steige, dass hätte ich mir nicht ausgemalt. Am Rad haben wir gut gearbeitet und beim Laufen habe ich dann gleich voll Druck gemacht und mich nach einem Kilometer lösen können", sagte Hollaus im Ziel. "Ich habe es vom ersten bis zum letzten Meter genießen können und freue mich sehr, vor vielen Freunden und Bekannten zu Hause gewonnen zu haben."

Hollaus läuft allen davon

Bald nach dem Schwimmen setzte sich Hollaus mit seinem langjährigen Trainingspartner Lukas Pertl sowie Peter Luftensteiner, Thomas Windischbauer und Jan Bader vom Rest des Feldes ab. Nach den 40 Radkilometern kam es dann zur Laufentscheidung. Der Olympiateilnehmer von Tokio 2021, der sich seither nicht mehr international misst, fackelte nicht lange und lief nach 1:48:14,4 Stunden als Erster ins Ziel. Der Niederösterreicher Bader folgte mit 51 Sekunden, der Oberösterreicher Luftensteiner mit 103 Sekunden Rückstand.

Pertl nimmt trotz Krämpfen Positives mit

Lukas Pertl, der sich aktuell auf die Europaspiele in Krakau vorbereitet, wurde Vierter (1:51:41,5). "Dass ich als Erster aus dem Wasser gestiegen bin, was noch nicht so oft passiert ist, stimmt mich sehr zuversichtlich. Beim Laufen habe ich aber mit Krämpfen gekämpft. Ich musste teilweise sogar stehen bleiben. Das Ergebnis ist daher nicht so wie erhofft, aber das Heimrennen hat dennoch Spaß gemacht. Ich nehme das Positive mit", sagt der Gasteiner.

Früh wird Staatsmeisterin - Lokalmatadore im Sprint stark

Staatsmeisterin wurde die Tirolerin Magdalena Früh (2:09:45,5). Bester Salzburgerin wurde Julia Lange, Partnerin des zweifachen Ironman-Hawaii-Siegers Patrick Lange. Die Athletin vom Fuschler Verein Team Hotel Jakob wurde Vierte (2:18:56,6).

Die Sprintdistanz meisterte der Zeller Lokalmatador Emanuel Heise in einer Zeit von 1:04:34,7 Stunden am schnellsten. Dahinter folgten der Tscheche Radek Susir, Felix Gratzl, Wilfried Schernthanner (beide TV Zell am See) und Bernhard Bacher (3 Team Saalfelden). Den Frauen-Sprint gewann Valerie Hütter (1.12:24,6) vom Verein Tri Sports Rif. Die Kuchlerin Hannah Rohrmoser wurde Vierte.