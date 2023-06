Erst Match-Tie-Break brachte im Salzburger Derby die Entscheidung

Radstadt feierte zum Abschluss der 1. Tennis-Bundesliga einen 5:4-Heimsieg gegen Anif. Stark verjüngtem STC-Team gelang im Zweitligafinale gegen Dornbirn nur ein Matchgewinn.

Eigentlich ging es für die Salzburger Tennisteams in der letzten Runde der Bundesliga-Saison um nicht mehr viel. In der obersten Spielklasse hatten Anif und Radstadt den Klassenerhalt schon vor dem finalen Derby im Pongau fixiert. Einen Stock tiefer stand der STC unabhängig vom Ausgang des Finales in Dornbirn schon als Aufsteiger fest. Den Kampf um die Ehre und den inoffiziellen Titel bestes Team im Bundesland gewann Radstadt vor eigenem Publikum und im allerletzten Entscheidungssatz mit 5:4. Das Team aus dem Volksgarten kam in stark verjüngter Besetzung gegen Dornbirn mit 1:8 unter die Räder.



Neumayer behielt die Nerven

Das Match in Radstadt war an Spannung dagegen kaum zu überbieten. Nach den Doppeln hatten die Gastgeber knapp mit 2:1 die Nase vorn, Anif ließ sich aber nicht abschütteln und gewann auch das Einserduell der Legionäre. Beim Stand von 4:4 standen nur mehr Radstadts Toptalent Lukas Neumayer und Jakob Aichhorn am Platz. Der Anifer rettete sich nach Satzrückstand noch ins Match-Tie-Break, in dem er anfangs sogar in Führung lag. Doch Neumayer zeigte starke Nerven, zog auf 9:3 davon und fixierte schließlich mit 10:6 den Sieg für die Gastgeber.

"Knapper als gedacht"

"Das war noch einmal ein schöner Abschluss der Saison. Es ist zwar knapper geworden, als wir uns das gedacht haben, aber dafür war das Match spannend bis zum Schluss", meint Radstadts Kapitän Gerald Kamitz. Auch sein Anifer Pendant Bernd Kössler war mit dem Saisonabschluss zufrieden. "Wir haben ja heute mit Florian Platz und Daniel Stadler zwei jungen Spieler, die sonst nicht zum Einsatz kommen, die Chance gegeben, sich zu zeigen. Auch wenn ihnen kein Satzgewinn gelungen ist, haben sie im Doppel und Einzel doch ihr Talent unter Beweis stellen können", sagt der Routinier. Wie Radstadt hätte auch sein Team lieber im Final-4 als zum Abschluss nur um die Ehre gekämpft. "Aber das oberste Ziel war der Klassenerhalt und den haben wir souverän geschafft."



STC bot drei SSM-Spieler auf

Ohne Chance war der STC im Zweitligafinale auswärts beim TC Dornbirn. "Die sind eigentlich in Erstligaligabesetzung gegen uns angetreten. Es ist zwar schön, wenn man sich Meister nennen darf, aber wir haben uns lieber etwas Geld für die kommende Saison gespart und unseren Jungen die Chance gegeben, sich einmal auf diesem Level zu versuchen", erklärt Mannschaftsführer Valentin Snobe.

So kamen in Vorarlberg im Salzburger Team gleich drei SSM-Schüler zum Einsatz.

"Eine schöne Draufgabe"

Dario Navarro und Manuel Lassacher gelang im Doppel sogar ein Satzgewinn, ehe sie im Match-Tie-Break mit 4:10 unterlagen. Im Einzel kamen sie dann aber wie Gustav Dressler nicht über den Gewinn von ein paar Ehrengames hinaus. Eine Zu-Null-Niederlage verhinderte Legionär Denny Vojtischek mit einem hart umkämpften Dreisatzsieg. "Nachdem wir den Aufstieg ja schon vorher fixiert hatten, war das nur mehr eine schöne Draufgabe für uns. Es war gut für die Jungen, dass sie gesehen hat, woran es bei ihnen noch fehlt und woran sie arbeiten müssen. Wir freuen uns schon auf nächstes Jahr", betont Snobe.