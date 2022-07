Erste Erkenntnisse in der Regionalliga: "Auch die Austria ist verwundbar"

Welche Regionalligisten bei ihren Auftaktsiegen wackelten, wer überraschte und was die Teams besser machen wollen.

Nach Bischofshofen, das beim 4:1-Erfolg über Grünau am Freitag erst nach der Pause überzeugt hatte, und Saalfelden, das gegen den SAK (1:0) in der Schlussphase in Bedrängnis gekommen war, sind auch Austria Salzburg und St. Johann am Samstag mit Favoritensiegen in die Regionalligasaison gestartet. Doch auch die Spitzenteams haben noch Luft nach oben.

Unkonkrete Kuchler bestrafen verwundbare Austria nicht: Die Maxglaner dominierten Kuchl eine Stunde lang, doch nur Johannes Zottl traf. "Dann war ein Bruch in unserem Spiel ...