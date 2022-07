Erste Schritte auf dem Weg zum Profi - und Richtung Hawaii

Eine junge Kuchlerin mischt bereits jetzt vorn mit im österreichischen Triathlonsport und hat noch weit gesteckte Ziele - im wahrsten Sinn des Wortes.

Vor allem über die Sprintdistanz (300 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren, fünf Kilometer Laufen) ist Katharina Loidl in Österreich ganz vorn dabei: 2018 wurde sie als "Rookie of the year" vom Salzburger Triathlonverband ausgezeichnet, 2019 wurde sie bei der Age-Group-WM Vierte, 2021 siegte sie beim Trumer Triathlon (und wurde damit Landesmeisterin), wurde Dritte beim Vulkanlandtriathlon (Stmk) und Zweite beim Austria Triathlon in Podersdorf über die olympische Distanz. Heuer siegte sie überlegen beim Sprinttriathlon in Braunau (600 Meter im Freibad schwimmen, ...