Erstes "Endspiel" für Anif und Radstadt

Die Salzburger Vereine in der Tennis-Bundesliga erwarten am Samstag richtungsweisende Duelle um den Aufstieg und den Klassenerhalt.

Viertes Spiel, vierter Sieg - GM Sports Anif hat mit einem 8:1 in Silz seine weiße Weste in der 2. Tennis-Bundesliga souverän gewahrt. Im Duell der Aufsteiger war dank Siegen von Jeroen Vanneste, Peter Heller, Jakob Aichhorn, Gregor Ramskogler und Bernd Kößler schon nach den Einzeln alles klar. Nur Rookie Richard Stoiberer musste sich im Match-Tiebreak knapp geschlagen geben. "Das war durch die Bank souverän und genau die richtige Generalprobe für Hartberg", sagt Kapitän Kößler mit Blickrichtung Samstag (11), wenn die ebenfalls noch unbesiegten Steirer zum Spitzenspiel in Anif gastieren.

Während die Flachgauer also den laut Papierform größten Schritt zum angepeilten Aufstieg machen wollen, kann der UTC Radstadt die Basis dafür legen, dass es 2022 ein Salzburger Erstliga-Derby gibt. Denn die Pongauer gastieren im Duell um den Klassenerhalt in Telfs und können dort in Bestbesetzung antreten, also neben den Legionären Lukáš Rosol und Jaroslav Pospíšil auch auf Lukas Neumayer bauen. Der 18-Jährige verlor nämlich am Donnerstag "rechtzeitig" im Achtelfinale von Monastir und ist damit am Samstag in Tirol mit von der Partie.