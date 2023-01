Erztrophy: Jakob Herrmann triumphiert als "Man in Black"

Mit Sarah Dreier holte sich in Werfenweng eine weitere Lokalmatadorin den Vertical-Staatsmeistertitel.

Als einsamer Kämpfer im schwarzen Rennanzug und mit schwarzem Helm stellte sich Skibergsteiger Jakob Herrmann am Start auf, vor sich die rote Phalanx der Nationalteam-Athleten. Im Ziel der Erztrophy war die Ordnung auf den Kopf gestellt: Der Lokalmatador siegte bei der Staatsmeisterschaft im Vertical am Freitag in Werfenweng in 32:01 Minuten vor dem Kärntner Paul Verbnjak (32:13) und Daniel Ganahl aus Vorarlberg (32:34).

"Daheim auf meinem Hausberg erstmals Vertical-Staatsmeister zu werden, das ist einer meiner schönsten Siege", sagte ...