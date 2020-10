Es ist ein zarter Förderversuch

15 Athletinnen und Athleten in Sommersportarten werden am Ende von einer Expertenkommission für die Spiele in Paris 2024 als förderungswürdig erachtet - man kann davon ausgehen, dass ein Großteil dieser möglichen Kadermitglieder streng gesehen nicht die Vorgaben für eine regionale Olympiaförderung in der allgemeinen Klasse erfüllen würde. Vielleicht mit Ausnahme der Schützin Sylvia Steiner oder des Marathonläufers Peter Herzog gibt es in Salzburg kaum Europa- oder Weltklasseleistungen. Aber es ist ein Anfang, um aus den Miniteams der vergangenen Sommerspiele wieder ...