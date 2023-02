ESV Sanjindo befindet sich im Medaillen-Rausch

Thomas Scharfetter holte sich mit Bronze beim Judo-Weltcupund in Warschau seine erste internationale Medaille. Auch der ESV-Judo-Nachwuchs zeigt auf und bringt gleich fünf Medaillen - dreimal Gold, einmal Silber und einmal Bronz - vom Salzburger Nachwuchscup zurück in den Pongau.

Thomas Scharfetter zeigte in Warschau, dass er zur internationalen Elite gehört. Am Weg zur ersten Salzburger Bronze-Medaille im Judo-Weltcup seit acht Jahren besiegte er Adam Grigorian (UAE) und den Schweizer Simon Gautschi, ehe er sich gegen den späteren Sieger Max Laborde (FRA) knapp geschlagen geben musste. In der Trostrunde setzte sich Scharfetter dann gegen die Nummer 35 der Weltrangliste, den Rumänen Alex Cret, durch und stand somit im Kampf um das bronzene Edelmetall. Dort ließ er dem Ukrainer Aleksandr Cherkai keine Chance und holte sich souverän seine erste internationale Medaille.

Judo-Jugend zeigt sich bärenstark

Auch Maria Höllwart und Michael Niederdorfer gingen in Warschau an den Start, mussten sich aber nach starken Leistungen früh geschlagen geben.

Und auch im Nachwuchs zeigt der Bischofshofener Spitzenclub weiter herausragende Leistungen. In der ersten Runde des Salzburger Nachwuchscups brachten die jungen Judoka gleich fünf Medaillen mit zurück in den Pongau. Hansi Höllwart, Michaela Höllwart und Davyd Bezpalenko holten Gold, Tobias Winkler sicherte sich die silberne Medaille und Michael Hacksteiner kämpfte sich auf Platz drei und brachte Bronze mit nach Hause in den Pongau.