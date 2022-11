ESV Sanjindo sind erneut am Judo-Treppchen

Im Finale der Judo-Bundesliga hatten die Pongauer gegen den späteren Meister Galaxy Wien keine Chance. Die zahlreichen Erfolge der Pongauer bescherten dem Verein aber die Auszeichnung zum "Besten Verein des Jahres" vom Österreichischen Judo-Verband.

Die Judo Bundesliga kam am 19. November zum krönenden Abschluss. Im Rahmen des Final-Four-Turniers wurde die Nummer eins Österreichs ermittelt. Zum zweiten Mal in Folge schaffte der ESV Sanjindo Bischofshofen den Einzug in die Endrunde. Im Halbfinale wartete mit den Galaxy Tigers aus Wien der achtmalige Meister und Titelverteidiger. Schon im Vorfeld gab die sportliche Leiterin des ESV Marianne Niederdorfer die Favoritenrolle im Halbfinale an die Wiener weiter: "Wir sind im Semifinale gegen Galaxy sicher Außenseiter, aber an einem perfekten Tag können wir auch die Wiener schlagen."

SN/sw/oliver sellner Der ESV Sanjindo belegt zum zweiten Mal in Folge den dritten Platz der Judo Bundesliga.

Keine Überraschung im Halbfinale

Der perfekte Tag blieb für die Bischofshofener aber aus. Verletzungsbedingt musste man auf die Legionäre Artem Lesiuk und Andrea Carlino verzichten und ging deshalb bereits ersatzgeschwächt in das Halbfinal-Duell gegen den Serienmeister aus Wien. Nach guten und ausgeglichenen Kämpfen ließen die Wiener Judoka der heimischen Delegation keine Chance und gingen mit einem 11:3 Sieg von der Matte. Thomas Scharfetter konnte sich in seiner Gewichtsklasse sowohl in der Hin- als auch in der Rückrunde gegen seinen Gegner Johannes Pacher durchsetzen. Den dritten Punkt für die Pongauer holte Mihael Zgank, der in der Gewichtsklasse bis 100 Kilogramm einmal gegen Marko Bubanja siegen konnte.

Weil der dritte Platz nicht ausgekämpft wird, sichert sich der ESV Sanjindo zum zweiten Mal in Folge ex aequo Platz drei in Österreichs höchster Judo-Liga. Auf Platz eins landeten erneut die Galaxy Tigers aus Wien.

SN/sw/oliver sellner Marianne Niederdorfer wurde als beste Ver-einstrainerin des Jahres ausgezeichnet.

Ehrungen für den ESV

Nach dem Final-Turnier folgte die Verleihung der Sportawards des Österreichischen Judo-Verbandes. Der ESV Sanjindo wurde aufgrund seiner zahlreichen Erfolge in diesem Jahr zum besten Verein des Jahres gewählt. Die Trainerin und sportliche Leiterin des ESV Marianne Niederdorfer sicherte sich die Auszeichnung zur Vereinstrainerin des Jahres. Und Elena Dengg wurde der Sportaward für die beste Nachwuchskämpferin des Jahres verliehen.