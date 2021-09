Eugendorf meldet sich mit Sieg in Hallein zurück

Die Flachgauer gewannen Spitzenspiel der Salzburger Liga. Krise damit vorbei?

Eugendorf erhöht die Spannung im sich langsam abzeichnenden Aufstiegsrennen der Salzburger Liga: Der Titelfavorit, der zuletzt auch im Landescup gegen Henndorf gestolpert war, beendete seine Durststrecke und fügte Tabellenführer Hallein die erste Saisonniederlage zu.

"Nicht unverdient. Der Sieg tut sehr gut. Schöner ist aber die Rückkehr von Simon Ernemann und Maximilian Gsenger, die an allen Ecken und Enden gefehlt haben. Mit ihnen haben wir wieder eine ganz andere Dynamik", sagte Eugendorfs Trainer Arsim Deliu nach dem 1:0-Erfolg. Sein Team war in Hallein überfallsartig gestartet. Torjäger Christof Kopleder erzielte mit einem wuchtigen Kopfball in der zwölften Minute die Führung. Die Flachgauer, die zudem die Querlatte trafen, mussten nach einer halben Stunde aber dem hohen Anfangstempo Tribut zollen. Vor allem in der Schlussphase des Spiels wurde Hallein gefährlich. "Unsere Kräfte sind geschwunden", erklärte Deliu, der Hallein zutraut, zumindest bis in den Winter ganz vorn zu stehen. "Sie haben sehr stabil gewirkt. Wir müssen brav punkten, um dabeizubleiben."

Auch Halleins Trainer Eidke Wintersteller stimmte das Spitzenspiel zuversichtlich. "Wenn Eugendorf so Gas gibt wie in der Anfangsphase, können nicht viele in der Liga dagegenhalten. Wir waren nicht weit weg und hätten uns einen Punkt verdient", sagte der Coach des Spitzenreiters, der nicht unzufrieden war. "Eine der besten Saisonleistungen."