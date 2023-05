Eugendorfer wagen den Aufstieg in die Superliga

Flachgauer profitierten von den Absagen der Top 3 der Bundesliga West. Mit jungem Team ist der Klassenerhalt das oberste Ziel.

Zehn Jahre ist es mittlerweile her, dass sich der KSK Hallein als letztes Salzburger Kegelteam aus der höchsten nationalen Spielklasse verabschiedet hat. Als Zweiter der Bundesliga West hätten die Tennengauer heuer zumindest sportlich den Wiederaufstieg geschafft, doch wie Meister Wels und die drittplatzierte SPG SKVI Katzenberger verzichteten sie auf die Möglichkeit, künftig in der Superliga anzutreten.

Die Absage der Top 3 nutzt nun Eugendorf zum Aufstieg. "Vor der Saison haben wir nicht daran gedacht. Immerhin haben wird das Jahr davor den Abstieg nur knapp verhindert. Aber wir haben eine vergleichsweise junge, motivierte Truppe, die sich gerne mit den Besten messen will", erklärt Mannschaftsführer Markus Quirin, der selbst jahrelang für St. Pölten Superliga gespielt hat, ehe er 2016 wieder in seine Salzburger Heimat zurückgekehrt ist. Mit den Zwillingsbrüdern Andreas und Michael Eisl (25) sowie Stefan Herzog (23) hat er gleich drei unter 30-Jährige in seinem Team. Zudem wurde mit Toptalent Paul Schlatter ein 19-jähriger Halleiner für die Superliga verpflichtet. "Wir haben auch noch vor, einen Legionär zu engagieren", verrät Quirin. Das oberste Ziel wird es dennoch sein, den Abstieg zu verhindern. "Dort oben weht halt ein anderer Wind."