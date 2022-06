Europacup-Sieger holt Salzburg-Talent

Marco Rottensteiner wagt den Sprung nach Deutschland: Der 17-Jährige wechselt in die U19 des Europa-League-Champions Eintracht Frankfurt.

Seit der U10 lief Marco Rottensteiner für den Nachwuchs von Red Bull Salzburg auf. Seine Reise bei Österreichs Serienmeister endete vor wenigen Wochen mit dem U18-Meistertitel in der Jugend-Bundesliga. "Ich habe eine schöne Zeit bei Red Bull verbracht und in den acht Jahren viel gelernt", erklärt der 17-jährige Salzburger. Den Durchbruch in den Profifußball will der spielstarke Mittelfeldspieler in Deutschland schaffen: In Probetrainings überzeugte Rottensteiner die Verantwortlichen von Eintracht Frankfurt und unterschrieb einen Einjahresvertrag.

Mit der U19 des ...