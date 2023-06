Europaspiele in Krakau: Das ist Salzburgs Team

15 Sportler und Sportlerinnen vertreten das Bundesland in Krakau. Den Anfang machen die Leichtathletinnen. Bereits am Donnerstag geht es auch um ein Olympiaticket.

Shanna Tureczek will die Latte gleich möglichst hoch legen. Die Stabhochspringerin aus Faistenau macht aus Salzburger Sicht den Anfang bei den Europaspielen in Krakau, die am Mittwoch eröffnet werden. Die 19-jährige Athletin der Union Salzburg nimmt ebenso an der hier ausgetragenen Team-EM der Leichtathletinnen teil wie tags darauf die Walserin Inge Grünwald (Weitsprung) und Katharina Pesendorfer aus Henndorf (1500 Meter). Das gemeinsame Ziel ist der Aufstieg in die 2. Liga.

Am Donnerstag könnte zudem Salzburgs erster Startplatz bei den Olympischen Spielen in Paris feststehen. Sportschützin Sylvia Steiner hat im Einzel mit der 10-Meter-Luftpistole einer weitere Chance, sich für ihre zweiten Sommerspiele zu qualifizieren. In Tokio 2021 war die 41-Jährige aus St. Johann Teil eines Salzburger Trios. Auch bei der europäischen Olympia-Vorstufe in Polen, die bis 2. Juli läuft und auch Trendsportarten umfasst, die (noch) nicht olympisch sind, ist Salzburgs Aufgebot überschaubar. Zum 15-köpfigen Team zählen auch Fechterin Lilli Brugger, die Judoka Elena Dengg, Maria Höllwart und Thomas Scharfetter, der Speedkletterer Lukas Knapp, Triathlet Lukas Pertl, Taekwondo-Ass Aleksandar Radojkovic, Teqball-Pionierin Andrea Sommer und das Skisprung-Trio Jan Hörl, Marita Kramer und Chiara Kreuzer.