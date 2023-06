Europaspiele: Lukas Knapp holt Gold im Speedklettern

"Ich kann es noch gar nicht in Worte fassen, es fühlt sich noch ein bisschen an wie im Traum. Dass ich jetzt tatsächlich die Goldmedaille um den Hals habe, fühlt sich unglaublich an. All die harte Arbeit in den letzten zehn Jahren wurde heute belohnt", jubelte Knapp, der den Sieg als seinen größten Karriere-Erfolg bezeichnet. "Bis jetzt."

Sportschützin Steiner steigert sich

Sylvia Steiner nähert sich indes an. Nach einem verpatzten Einzelbewerb mit der 10-Meter-Luftpistole, den die 41-Jährige aus St. Johann am Donnerstag als 17. abgeschlossen hatte, belegte sie am Freitag im Mixed-Bewerb an der Seite des Burgenländers Richard Zechmeister den achten Rang. Die amtierenden Weltmeister in dieser Disziplin verpassten den Finaleinzug der besten vier Teams um einen Ring.

An Steiner lag es nicht. Denn die Pongauerin erzielte mit 292 (von maximal 300) Ringen das zweitbeste Einzelergebnis des Wettkampfs. Am Sonntag und Montag tritt sie im 25-Meter-Einzel an - eine weitere Chance auf einen Olympia-Quotenplatz. "Nach dem Mixed habe ich jetzt ein gutes Gefühl", sagt Steiner.

Leichtathletinnen wechseln zur Landesmeisterschaft

Das Ziel erreicht hat das Leichtathletik-Team. Mit dem zweiten Platz wurde im EM-Mannschaftsbewerb der Aufstieg in die zweithöchste Liga geschafft. Nach Stabhochspringerin Shanna Tureczek leistete auch Weitspringerin Inge Grünwald einen Beitrag. Sie belegte mit 5,92 Metern Rang vier, verpasste das anvisierte U23-EM-Limit von 6,25 Metern klar. Bei den Landesmeisterschaften in Rif haben Grünwald und Co. am Samstag eine weitere Chance. Dann feiert auch Diskuswerfer Rupert Rohrmoser nach langer Verletzungspause sein Comeback.