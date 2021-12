European Women's Hockey League: Eine enttäuschende Saison

Die Eishockeyspielerinnen der Eagles haben in der European Women's Hockey League erst einen Sieg auf dem Konto. Änderungen im Spiel und im Kader sollen ab Jänner Abhilfe bringen.

Die heurige Saison in der European Women's Hockey League verläuft für die Eagles alles andere als zufriedenstellend. Die Salzburgerinnen liegen derzeit nur auf dem achten Tabellenrang. In neun Runden holte das Team von Coach Frank Seewald nur einen Sieg in der regulären Spielzeit. Zwei Mal gingen die Eishockeyspielerinnen in der Overtime als Gewinnerinnen vom Platz.

Wie unterschiedlich die Leistungen in der aktuellen Spielzeit sind, zeigen die zwei Partien, die am vergangenen Wochenende in der Eisarena im steirischen Zeltweg ...