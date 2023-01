Ex-Bundesliga-Schiri debütiert beim Salzburger Stier

Jahrelang tanzten Österreichs Fußballprofis nach seiner Pfeife, als Altenmarkt-Trainer will René Eisner nun beim Salzburger Stier überraschen.

Viele Jahre zählte René Eisner zu den besten Schiedsrichtern in der heimischen Bundesliga, aufgrund eines doppelten Bandscheibenvorfalls fand die Schirikarriere des 47-jährigen Steirers im vergangenen Sommer aber ein abruptes Ende. "Leider bin ich noch immer nicht ganz fit, deswegen ist es auch äußerst unsicher, ob ich nochmal als Schiedsrichter auf dem Feld stehen werde", erklärt Eisner, der nebenbei schon einige Jahre als Trainer gearbeitet hat.

Im Winter folgte der A-Lizenz-Trainer nun dem Lockruf des Salzburg-Ligisten Altenmarkt und feiert am Mittwoch beim traditionellen Hallenturnier Salzburger Stier sein Debüt bei den Pongauern. "Wir trainieren seit 5. Dezember auf freiwilliger Basis und hatten immer einen sehr guten Trainingsbesuch. Die Burschen sind hochmotiviert und wollen auch beim Stier eine gute Figur abgeben", betont der Neo-Coach, dessen Mannschaft in der Gruppe E gegen Elsbethen und Gneis durchaus gute Chancen auf Erfolge hat. Mitfavorit Bischofshofen wird wohl eine Nummer zu groß sein. "Es wäre eine coole Sache, wenn wir die Vorrunde überstehen würden. Der Fokus ist aber ganz auf das Frühjahr gerichtet. Wir haben zwar einige Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz, mit einem guten Start ist aber noch alles möglich", sagt Eisner, der sich im Winter auch über den einen oder anderen Neuzugang freuen kann. "Namen geben wir noch keine bekannt, aber vier Spieler sind schon fix", hält sich Altenmarkts Sportlicher Leiter Christopher Kiedl noch bedeckt.

Ebenfalls am Mittwoch steigt der Regionalligist Seekirchen in das Turnier ein. Die Flachgauer treffen in Gruppe D auf den HSV Wals, Ebenau und Köstendorf. "Als Regionalligist muss unser Ziel die Qualifikation für den Finaltag sein", gibt Trainer Mario Lapkalo, der beim Stier die Verantwortung seinem Co-Trainer Christoph Mühllechner übergibt, die Marschrichtung vor. Mit Bernhard Löw und Aaron Volkert, der nach seiner Knieverletzung ein Comeback feiern wird, haben die Seekirchner zwei sehr gute Hallenkicker in ihren Reihen.

Die wohl spannendste Vorrundengruppe des ganzen Turniers ist die Gruppe F: Der Regionalligist Golling bekommt es mit den Salzburg-Ligisten Eugendorf und Siezenheim sowie dem starken Landesligisten Henndorf zu tun. Platz eins und zwei reichen fix für die Zwischenrunden-Qualifikation, der Drittplatzierte muss um den Aufstieg bangen.