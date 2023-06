Ex-Teamspieler Robert Ibertsberger wechselt in das Fußball-Unterhaus

Robert Ibertsberger wird in der kommenden Saison wieder auf der Trainerbank sitzen.

Nach Trainerstationen bei den Bundesligisten Ried, St. Pölten, Austria Wien und WAC ist der Salzburger Robert Ibertsberger seit über einem Jahr ohne Engagement. Ein Job im Profibereich war zuletzt nicht in Sicht ist, die vereinslose Zeit ist für den 46-Jährigen trotzdem seit Freitag zu Ende. Auf intensive Gespräche mit dem Oberösterreich-Ligisten Oedt folgte die Zusage. "Ibi" ist aber nicht für die Kampfmannschaft vorgesehen, sondern wird das zweite Team, das in der Landesliga antritt, betreuen.

Nachfolger von Kurt Russ

Zu einem "normalen" Unterhaus-Club wechselt Ibertsberger aber nicht. Oedt hat mit dem erfolgreichen und einflussreichen Unternehmer Franz Grad einen potenten Präsidenten, der dem Verein ein Arbeiten auf Profiniveau ermöglicht. In der zweiten Mannschaft hat er einen namhaften Vorgänger: Der ehemalige Profitrainer Kurt Russ (Hartberg, Mattersburg und Kapfenberg) führte die Truppe in der vergangenen Saison zum Meistertitel in der Landesliga, der 58-jährige Ex-Kicker wird nun die Kampfmannschaft betreuen.

Nino Lesjak doch nicht nach Grünau

Neuigkeiten gibt es auch aus dem Salzburger Unterhaus. Regionalligist Grünau präsentierte unter der Woche mit David Ebner (Retz), David Stojicevic (Anif), Lukas Ebner und Florian Lindner (beide Grünau 1b) vier Neuzugänge. Goalie Nino Lesjak hat dagegen abgesagt. Er wechselt nach Plainfeld, wo er am Feld spielen wird.