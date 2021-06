29 Athleten sind am Sonntag in die Red Bull X-Alps gestartet. Als großer Favorit in dem Hike-and-fly-Rennen durch fünf Länder gilt der Schweizer Seriensieger Christian "Chrigl" Maurer. Drei Österreicher sind bei der zehnten Ausgabe mit dabei, darunter der Halleiner Lokalmatador Paul Guschlbauer.

Nachdem Titelverteidiger Maurer den Prolog in Kleinarl dominiert hatte, fiel am Sonntag am Salzburger Mozartplatz der Startschuss für das Hauptrennen. Erstes Ziel der 29 Extremsportler war der Gipfel des Gaisbergs, von dem aus sie mit ihren Gleitschirmen ihre Abenteuerreise quer durch die Alpen starteten.

In etwas über einer Stunde erreichte der 20-jährige österreichische Rookie Thomas Friedrich als Erster den Gipfel des Gaisbergs. Als jüngster Athlet im Feld hatte der Grazer schon beim Prolog am Donnerstag mit Rang drei überrascht und sich damit einen zusätzlichen Night Pass gesichert. Vom Gaisberg aus ging es erst einmal Richtung Wagrain-Kleinarl. Die weitere Route führt über Kitzbühel bis zum Mont Blanc und von dort aus zurück nach Zell am See.

Der Wahlhalleiner Paul Guschlbauer ist zum sechsten Mal bei den Red Bull X-Alps dabei, laboriert aber noch an den Folgen eines Fußbruchs. "Ich freue mich jetzt einfach, dass es losgeht. Meine Taktik ist, erst einmal zu schauen, wie es läuft und was die anderen so machen. Ich möchte auch nicht riskieren, sondern einfach mal dabei sein", erklärt der 37-jährige Routinier. "Wenn es funktioniert, kann ich in den nächsten Tagen dann immer noch ein bisschen mehr Gas geben."