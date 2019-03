Nach der Präsentation der Strecke geht für Lokalmatador Paul Guschlbauer und Fünffachsieger Christian Maurer die Vorbereitung erst richtig los.

Mit besonders großem Interesse verfolgten zwei Ausnahmesportler am Dienstag die Präsentation der Route für X-Alps 2019 im Hangar-7. Je fünf Mal haben Paul Guschlbauer und Christian "Chrigel" Maurer bereits die abenteuerliche Tour von Salzburg nach Monaco bestritten, bei der die Athleten nur zu Fuß oder im Gleitschirm unterwegs sind. Drei Monate vor dem Start am Mozartplatz wurden nun die 13 Wegpunkte vorgestellt, die am Weg an die Côte d'Azur passiert werden müssen.

Obwohl die beiden X-Alps-Veteranen auf der neuen Route etliche altbekannte Stationen entdeckten, war ihnen die Aufregung durchaus anzumerken. Wie zwei Schüler aus der letzten Reihe steckten sie während der Präsentation die Köpfe zusammen und diskutierten gleich die ersten Varianten.

"Wir haben uns vor allem über Details unterhalten. Aber ehrlich gesagt, sind bei uns jetzt mehr Fragen offen als vor einer Stunde", erklärte Maurer. Lokalmatador Guschlbauer aus Hallein hörte seinem Kollegen natürlich aufmerksam zu, immerhin hat der Schweizer die X-Alps schon fünf Mal gewonnen. "Ich finde es spannend, dass es diesmal so lange durch Chrigels Heimat geht", meinte der Salzburger angesichts der Wendepunkte in Davos, Titlis und am Eiger und nutzte die Gelegenheit gleich, um seinen Kollegen in aller Öffentlichkeit zu fragen, "ob ich mich die nächsten drei Monate bei dir zu Hause einquartieren kann".

Neben den beiden werden 30 weitere Athleten (darunter auch zwei Frauen) die nächste Zeit dazu nutzen, ihre persönlichen Ideal- und Alternativrouten für die X-Alps 2019 auszutüfteln und auszutesten. "Aber zu sehr festlegen darf man sich dabei nicht", warnt Guschlbauer. "Viel muss man einfach spontan entscheiden, je nach Wetterlage, Tageszeit und Rennverlauf."