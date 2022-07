EYOF: Judoka Sickinger punktet bei knapper Teamniederlage

Seekirchnerin gewann ihren Kampf, drei andere Salzburger unterlagen. Österreich schied in der ersten Runde des Mixedbewerbs gegen Israel aus.

Die Stimmung im Judo-Austria-Team am letzten Judo-Wettkampftag der Europäischen Olympischen Jugendspiele in Banská Bystrica (Slowakei) war am Samstag noch einmal bestens. Die Chance auf einen Sieg im Mixed-Team-Erstrunden-Duell gegen Israel blieb lange intakt. Nicht weniger als drei der sechs Kämpfe gingen ins Golden Score. Am Ende verlor Österreich aber 2:4.

Salzburgerin Sickinger holte Punkt für Österreich

Die Punkte für das unterlegene Team holten Issa Naschcho (-81/LZ Multikraft Wels) und die Seekirchnerin Larissa Sickinger (-52 kg). Die Athletin von Judogym Salzburg bezwang Sofila Kuchkova per Golden Score. Die drei weiteren Mitglieder aus der Salzburger Abordnung kassierten Niederlagen: Die Bischofshofnerin Elena Dengg (+63 kg), die im Einzel Silber geholt hatte, unterlag ebenso im Golden Score wie Vereinskollege Hubert Illmer (+81 kg). Auch der Strobler Alexander Kaserer verlor. Damit schied das ÖJV-Team vorzeitig aus. Insgesamt nahmen 214 Judoka aus 21 Nationen am letzten EYOF-Bewerb teil.

"Wir hätten auch als 4:2-Sieger von der Matte gehen können"

"Wir haben uns nichts vorzuwerfen. Unser Team hat bis zum letzten Kampf sehr engagiert gekämpft und Charakter bewiesen. Die meisten Kämpfe waren extrem knapp - wir hätten genauso auch als 4:2-Sieger von der Matte gehen können", meinten die Nationaltrainer Martin Grafl und Bernhard Weißsteiner unisono.