Fahrplan fürs Frühjahr ärgert Grünau-Trainer

Keine Punkteteilung und Abbruch nach 14 Runden. Gegen diese Beschlüsse in der Regionalliga wollen Franz Aigner und seine Grünauer vorgehen.

Am Dienstag sah es so aus, als ob unter den zehn Salzburger Regionalligisten Einigkeit über die Frühjahrssaison herrscht. Die zehn Clubvertreter beschlossen einstimmig, dass in der Regionalliga Salzburg im Frühjahr noch vier Spiele nachgetragen werden sollen und nach 14 Runden abgerechnet wird. Die beiden Topteams Kuchl und die Austria werden in jedem Fall an der Westliga teilnehmen, die restlichen acht Teams sollen planmäßig gegen den Abstieg kämpfen. Einig waren sich die Clubs, dass in dieser Liga auf die geplante Punkteteilung ...