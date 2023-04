Faistenauer läuft 105 Kilometer über Stock und Stein

Das Lauffestival Mozart 100 lockt alljährlich Mitte Juni Tausende Extremsportler aus aller Welt in den Flachgau. Der Faistenauer Hermann Riedl trainiert bereits für das Rennen vor seiner Haustür.

Grundsätzlich ist Langstreckenläufer Hermann Riedl immer in Form. Dass er derzeit noch ein bisschen mehr trainiert als ohnehin üblich, liegt an Mozart. Gemeint ist nicht der Komponist, sondern das internationale Lauffestival Mozart 100, das am 17. Juni im Flachgau über die Bühne geht.

100 - das steht für 100 Kilometer, wobei es über die längste der acht Distanzen sogar 105 Kilometer und 5400 Höhenmeter sind, die von den Sportlerinnen und Sportlern zurückgelegt werden müssen. Die Strecke führt dabei von der Stadt Salzburg über Hinterwinkel und Hof nach Faistenau und über St. Gilgen, Fuschl und Koppl zurück in die Stadt. Bezwungen werden dabei unter anderem der St. Gilgener Schafberg und das Zwölferhorn.

22 Stunden haben die Teilnehmer dafür höchstens Zeit. Hermann Riedl will es schneller schaffen. Immerhin hat er auch schon die fünf Tagesetappen des Schladminger Höhenwegs in nur einem Tag durchlaufen. Ums Gewinnen geht es ihm bei Mozart 100 aber nicht. Laufen ist für ihn Ausgleich zum Vollzeitjob bei einem großen Verkehrsversorger. Die Familie soll natürlich auch nicht zu kurz kommen.

Und doch: Der Extremsport begleitet den 40-Jährigen seit vielen Jahren. "Ich komme eigentlich vom Bergsteigen. Um meine Kondition zu verbessern, habe ich mit dem Laufen begonnen. Irgendwann bin ich dann auch auf den Berg gelaufen. Die Distanzen sind immer größer geworden", erzählt Riedl.

Bei seiner ersten Teilnahme an einem Trailrunning-Bewerb - das sind Läufe abseits asphaltierter Straßen - war nur eine Handvoll Sportler mit dabei. Heute lockt ein Bewerb wie Mozart 100 Tausende an. Für viele ist das Rennen nur eine Zwischenstation zum großen Ziel Chamonix. Dort findet am 1. September das Finale der UTMB World Series statt, zu der auch Mozart 100 gehört. Allerdings sind dort mehr als 170 Kilometer und fast 10.000 Höhenmeter zu absolvieren.

"Für mich ist das nicht das primäre Ziel, ich setze mir andere Ziele für mich selbst", sagt der gebürtige Steirer. So hat er heuer unter anderem vor, die Osterhorngruppe an einem Tag zu durchlaufen. Ein weiteres Ziel ist der "Backyard Ultra" in Ternberg. Dort gewinnt derjenige, der es am öftesten hintereinander schafft, eine 6,7 Kilometer lange Strecke in höchstens einer Stunde zu laufen. Auch der 24-Stunden-Lauf in Seekirchen fehlt Riedl noch in seiner Sammlung.

Mit dem Alter kommt Routine

Mit seinen 40 Jahren gehört er im Ausdauersport noch lange nicht zum alten Eisen. "Ultra-Trailrunning ist auch ein guter Sport für 40 plus. Je älter man wird, desto routinierter wird man. Im Ausdauersport dominieren die Älteren die Ranglisten", sagt Riedl.

Bei Läufen über 100 Kilometer und mehr ist es nicht nur der Körper, der Höchstleistungen erbringen muss. "Ganz viel spielt sich bei solchen Distanzen im Kopf ab. Die größte Kunst ist es, wenn der Körper signalisiert, dass es nicht mehr gut läuft, das mit dem Kopf wegzudrücken", betont Riedl.

Termin: Mozart 100, 17. Juni, Infos gibt es im Internet unter mozart.utmb.world