Marco Fürst vom HSV Red Bull Salzburg eroberte bei der WM im "Canopy Piloting" Gold und Bronze.

Im klassischen Zielspringen mischen die Fallschirmspringer vom HSV Red Bull Salzburg schon seit Jahren in der absoluten Weltspitze mit. In der noch jungen Disziplin "Canopy Piloting" hat nun Marco Fürst mit zwei Medaillen bei der Weltmeisterschaft in Pretoria (Südafrika) aufgezeigt. In der Disziplin "Accuracy" holte er Gold, in der Gesamtwertung reichten seine Leistungen zu Bronze.

Aber was ist nun überhaupt dieses "Canopy Piloting"? Kurz gesagt geht es um den Gleitflug mit einem besonders kleinen, aber agilen Hochleistungsschirm, der mit einer Drehung beschleunigt wird. Die Springer rasen danach mit einer Vertikalgeschwindigkeit von 120 km/h und mehr Richtung Boden, wo sie das aufgenommene Tempo in einen langen Gleitflug (auch "Swoop" genannt) übersetzen, Dabei erreichen sie über dem Boden (je nach Windstärke) eine Geschwindigkeit von 130 bis 150 km/h.

Gold für Genauigkeit

Fürsts Lieblingsdisziplin, in der er in Südafrika Gold holte, ist "Accuracy", also Zielgenauigkeit. Dabei rasen die Fallschirmpiloten übers Wasser, das sie während des Gleitflugs an vier markierten Stellen berühren müssen. Danach gilt es noch, in einer nur zwei Quadratmeter großen Zone zu landen. Bei der Weltmeisterschaft machte das niemand so gut wie der 27-jährige Red-Bull-Springer. Mit 270,877 Punkten siegte Fürst vor dem Amerikaner Curt Bartholomew (268,755) und dem Franzosen Nicolas Gallo (252,571).

Nur Überflieger außer Reichweite

In die Top 10 schaffte es der gebürtige Vorarlberger auch in der Distance-Disziplin, in der nach Durchquerung einer Lichtschranke möglichst weit geflogen werden muss. Mit einer Spitzenweite von 156,89 m landete Fürst hier auf Platz sechs. Sieger Cedric Veiga Rios aus Frankreich stellte mit 183,47 m die Tagesbestmarke auf. In der Speed-Disziplin, bei der eine 70-m-Strecke samt Kurve so schnell wie möglich absolviert werden muss, kam Fürst nicht über Rang 16 hinaus. In der Gesamtwertung reichte das aber, um den Kampf um Bronze knapp für sich zu entscheiden. Weltmeister Rios und Vize Bartholomew waren für den Rest des Feldes klar außer Reichweite.