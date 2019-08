Mit Anton Gruber und Manuel Sulzbacher stehen zwei Salzburger Fallschirmspringer vor dem Schlusstag in Thalgau noch voll im Kampf um die Weltcup-Medaillen.

Während Magdalena Schwertl und Sebastian Graser nach verpatzten Landungen wohl nicht mehr um die absoluten Topplätze mitkämpfen können, haben Anton Gruber und Manuel Sulzbacher ihre Medaillenchancen beim Weltcup in Thalgau an den ersten beiden Wettkampftagen gewahrt. Die beiden Salzburger sind in fünf Versuchen nur insgesamt jeweils fünf Zentimeter abseits des Ziels gelandet. Sulzbacher geht damit als Zweiter der Juniorenwertung in den abschließenden Sonntag. Gruber liegt bei den Masters auf dem dritten Zwischenrang.

Kein Glück hatten hingegen Schwertl und Graser. Die 33-jährige HSV-Springerin verfehlte den Zielpunkt im dritten und vierten Landeversuch um insgesamt neun Zentimeter. "Da war auch ein dämlicher Anfängerfehler dabei, das ärgert mich natürlich besonders", erklärt Schwertl. Noch schlimmer lief es für Graser. Für ihn war der Traum von einer Medaille schon nach dem zweiten Sprung beendet. "Ich bin zwar mit meinem Fuß nur zwei Zentimeter daneben gelandet, dabei aber vorher mit meinem Hinterteil aufgekommen", erinnert sich der Salzburger Junior. Dafür setzte es die Maximalstrafe von 16 Zentimetern. "Damit hast du keine Chance mehr", weiß Graser.