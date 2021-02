Da die Paraski-Bewerbe in der Heimat Corona zum Opfer gefallen sind, ist das Fallschirm-Team des HSV Red Bull Salzburg bei offenen Meisterschaften in Doha in die Saison gestartet. Bei windigen Bedingungen, die tagelang keine Bewerbe zuließen, landeten Sebastian Graser, Manuel Sulzbacher, Kevin Wagner und Michael Hribernik in der 4-Way-Formation auf Rang vier. Im Zielspringen lief es weniger gut für das HSV-Team. Mit Georg Heimel (14.) und Graser (19.) schafften nur zwei den Sprung in die Top 20. Sulzbacher, Hribernik und Wagner mussten sich mit den Rängen 21, 24 und 26 begnügen.

"Die Teilnahme war für uns extrem wichtig, da die Wetterbedingungen im Zielspringen hier in Doha auf Meeresniveau und in der Wüste komplett andere sind als bei uns zu Hause", erklärt Sulzbacher. "Jetzt wissen wir zumindest, auf was wir uns im November bei der Militär-WM einstellen können und woran wir diese Saison im Training arbeiten müssen." Bis dahin hofft der 25-jährige Salzburger noch auf möglichst viele Wettbewerbe. Für Anfang März ist im tschechischen Klinovec der erste Paraski-Bewerb der Saison geplant.



Quelle: SN