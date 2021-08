Kein Wetterglück hatten am Wochenende die knapp 200 Teilnehmer beim Weltcup im Fallschirm-Zielspringen in Thalgau. Starker Regen und Wind machten es ihnen heuer besonders schwer, das Ziel von der Größe einer Zehn-Cent-Münze nach dem Absprung aus 1000 Metern zu treffen.

Die Athleten des Gastgebervereins HSV Red Bull Salzburg ließen sich von den widrigen Bedingungen nicht aus der Ruhe bringen und belohnten sich mit einer Gold-, zwei Silber- und einer Bronzemedaille. Besonders stark präsentierte sich Sebastian Graser, der zuletzt mit WM-Bronze in der Juniorenwertung aufgezeigt hatte.

Bei seinem Heimweltcup leistete sich der Elsbethner Heeressportler lediglich eine Gesamtabweichung von vier Zentimetern. Das brachte ihm den Sieg bei den Junioren und eine Silberne in der Gesamtwertung ein. "Ich bin superzufrieden mit dem Bewerb und freue mich, dass es in Thalgau endlich einmal so gut funktioniert hat", erklärte der 24-Jährige. Bei den Damen genügte der Heeressportlerin Julia Schosser einer Gesamtabweichung von 20 Zentimetern zu Bronze. Eine weitere Medaille für den HSV Red Bull Salzburg holte Routinier Thomas Reisenbichler. In sechs Sprüngen verpasste er das Ziel nur um insgesamt sechs Zentimeter. Das reichte bei den Masters immerhin zu Silber.