Sophie Grill sprang zu Hause aufs Podest

Juniorin holte beim Heim-Weltcup die einzige Medaille für den HSV.

Sophia Grill verhinderte am Sonntag, dass der HSV Salzburg ausgerechnet beim Heimweltcup in Thalgau leer ausging. Bei schwierigen Witterungsbedingungen, die immer wieder für längere Unterbrechungen sorgten, sprang die 23-Jährige in der Juniorenwertung als Dritte hinter zwei deutschen Burschen aufs Podest.

"Ich bin superzufrieden mit dem Bewerb und freue mich, dass es in Thalgau wieder so gut funktioniert hat. Vor der Familie und Freunden zu springen und dann eine Medaille zu gewinnen ist natürlich immer etwas Besonderes", jubelte Grill, die zudem in der Damen-Konkurrenz auf Rang vier landete. Diese hatte Teamkollegin Magdalena Schenner nach dem Auftakttag sogar angeführt. Am Samstag hatte die Lokalmatadorin dann aber mit der schwierigen Thermik und unberechenbaren Böen zu kämpfen und fiel im Feld bis auf Rang acht zurück. Erst der letzte Sprung am Sonntag katapultierte die Thalgauerin dank eines "Nullers" wieder nach vorn. In der spannenden letzten Runde verlor sie jedoch den Kampf ums Stockerl ganz knapp und landete mit nur 16 cm Gesamtabweichung gemeinsam mit Grill auf Platz vier. "Trotz des verpatzten zweiten Tages bin ich überglücklich, dass sich schlussendlich noch ein vierter Platz ausgegangen ist", freut sich Schenner über ihr Comeback nach der Babypause.

In der hart umkämpften Herrenkonkurrenz kam Militärweltmeister Sebastian Graser zwar lediglich auf 8 cm Gesamtabweichung, das reichte im starken Feld aber nur zu Platz 16. Im Teambewerb belegte das Einser-team des HSV Red Bull (mit Ivaylo Delev, Magdalena Schenner, Sebastian Graser, Manuel Sulzbacher und Michael Löberbauer) den achten Platz. Die zweite Mannschaft (mit Julia Schosser, Marina Kücher, Thomas Reisenbichler, Michael Urban und Gabriel Huber) schaffte es als 15. noch in die Top 20.