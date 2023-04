"Fast-Zugang" kostet Eugendorf in Puch Punkte - Thalgaus Verfolger patzen

Die Eugendorfer warten weiter auf den ersten Frühjahrserfolg in der Salzburger Liga. Auch Straßwalchen und Bürmoos holten jeweils nur einen Punkt.

Drei Freitagspartien, drei Remis: Der ASV Salzburg hat Straßwalchens Erfolgslauf mit zwei späten Treffern zum 3:3 gebremst. "Tolle Moral", sagte Trainer Fritz Oberascher nach einer starken zweiten Halbzeit. Mit Bürmoos, das Hallwang mit Fehlern im Spielaufbau zu zwei Treffern einlud, musste sich auch Thalgaus zweiter Verfolger im Titelrennen mit einem Punkt begnügen. Und in Puch verpasste Eugendorf mit einem starken Rückkehrer Simon Ernemann in der Startelf den ersten Sieg im Frühjahr.

Preslmayr bereitet Eugendorf Sorgen

"Am Ende ein gerechtes 1:1", sagte Eugendorfs Sportchef Christof Kopleder, dessen Team vor der Pause dominierte, aber hochkarätige Chancen ausließ. In der ausgeglichenen zweiten Halbzeit traf zuerst ausgerechnet Puchs Innenverteidiger Niklas Preslmayr, der einem Wechsel nach Eugendorf im Sommer bereits zugestimmt hatte, dann aber einen Rückzieher machte, nach einer Standardsituation. Wenig später glich Gästekapitän Maximilian Gsenger per Elfmeter aus.

Hallwangs Elfmeterschütze wartete vergeblich

Apropos: Ein vermeintlicher Strafstoß erhitzte in Hallwang die Gemüter: Beim Stand von 2:2 stand ein Hallwanger bereits zur Ausführung bereit, wartete aber vergeblich. Denn der Schiedsrichter nahm seine Entscheidung nach Absprache mit seinem Assistenten zurück - Abseits.

Neumarkt muss Bergheim schlagen

Unter Druck ist am Samstag Neumarkt. Die Flachgauer blieben nach starkem Start ins Frühjahr zuletzt drei Mal sieglos. Im Heimspiel gegen Bergheim ist ein Sieg im beinharten Abstiegskampf wohl Pflicht. Am Sonntag hofft Bramberg nach der Trennung von Stoyan Uzunov gegen Altenmarkt auf den Trainereffekt. Adnet fordert Thalgau noch ohne den künftigen Cheftrainer Gerhard Perlak , der am Montag einsteigt. Und Schwarzach empfängt Siezenheim zum nächsten wichtigen Duell im Rennen um den Ligaverbleib.