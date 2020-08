Sowohl die Damen als auch die Herren des ASKÖ Seekirchen waren am Samstag in ihren Bundesligapartien chancenlos.

Zwei klare Niederlagen mussten am Samstag die beiden Seekirchner Bundesliga-Teams verkraften. Die Faustball-Damen wollten nach ihrem Auftaktsieg vor einer Woche in Reichenthal auch das erste Heimmatch gegen Freistadt gewinnen und damit einen großen Schritt Richtung Halbfinale machen. In der stark verkürzten Erstligasaison mit nur vier Grunddurchgangsrunden reicht dafür bereits Platz zwei in der Gruppe. Kaum zu schlagen dürfte dabei allerdings Nußbach sein, das als Serienmeister wieder als klarer Favorit in die Meisterschaft gestartet ist.

Nasser Rasen und starke Angreiferin als Problem

Anders als im Auftaktmatch fanden die frisch aufgestiegenen Seekirchnerinnen zu Hause gegen Freistadt nie wirklich ins Spiel. "Wir haben es nicht wirklich geschafft, uns auf die schwierigen Bedingungen mit dem nassen Rasen einzustellen. Deshalb ist es uns auch kaum geglückt, die Bälle ihrer Hauptangreiferin zu entschärfen", meinte Karl Müllehner, der heuer gemeinsam mit seinem Vöcklabrucker Kollegen Mathias Karafiat die Salzburgerinnen betreut, nach der 0:4-Niederlage.

Hoffen auf Reaktion und mehr Spaß am Sport

Zumindest ein Satzgewinn glückte am Samstag Seekirchens Herren, die zeitgleich in der 2. Bundesliga bei Drösing antraten. Die zweite Niederlage im zweiten Saisonspiel war aber nicht zu verhindern. "Jetzt muss eine Reaktion her - von der ganzen Mannschaft", hofft Angreifer Philipp Dihlmann bereits am Sonntag beim PSV Wien auf eine Leistungssteigerung und die ersten Saisonpunkte. Auch Seekirchens Damen sind am Sonntag (17 Uhr) erneut im Einsatz. Gegen Topfavorit Nußbach wollen sie vor eigenem Publikum wieder "miteinander Spaß am Sport" haben und zumindest mit dem einen oder anderen Satzgewinn überraschen.



Quelle: SN